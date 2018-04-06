مؤتمر “سيدر” لدعم الاقتصاد يحصد نحو 12 مليار دولار

فاق مجموع القروض الميسّرة والهبات المقدمة إلى لبنان في مؤتمر “سيدر واحد”الـ 11 مليار دولار، إذ بلغ 11 مليارا و800 مليون دولار.

وشهد اختتام المؤتمر إطلالة مشتركة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس سعد الحريري الذي وجه كلمة شكر وامتنان للرئيس الفرنسي لدعمه لبنان واستقراره. وقال: “مؤتمر سيدر لا ينتهي اليوم. بل هي عملية بدأت للتو لتحديث اقتصادنا وإعادة تأهيل بنيتنا التحتية وإطلاق إمكانات القطاع الخاص ليحقق النمو المستدام وخلق فرص العمل للبنانيين.هدفنا واضح ورؤيتنا أيضا. ونحن مصممون على المضي قدما لتنفيذها ونحن على ثقة بأننا سنفعل ذلك بدعم منكم”.

ماكرون

وفي كلمة مطولة استعرض خلالها الرئيس الفرنسي علاقات لبنان وفرنسا على مدى سنوات، لفت ماكرون الى أن التعبئة اليوم من خلال المؤتمر دليل تماسك واجب اظهاره للبنان الذي تأثر وما زال بالنزاعات والازمات. وشدد على ضرورة الحفاظ على لبنان في ظل ما تشهده المنطقة، مشيدا بسياسة الناي بالنفس التي انتهجتها الحكومة.

كما أشاد ماكرون بالتزام الحكومة بالاصلاحات كضرورة لإنجاح نتائج المؤتمر. وقال: “نقف الى جانب لبنان نظرا للتحديات الحالية وتحديات المنطقة، وهذا ما يفسر التعبئة غير المسبوقة للمجتمع الدولي ونجاح هذا المؤتمر. وهذا يعطيكم مسؤولية الحفاظ على لبنان في المنطقة بما يمثل”.

وقبل الجلسة الختامي، كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد عقد خلوة مع الرئيس سعد الحريري عرضا خلالها لنتائج المؤتمر.

الجلسة الافتتاحية

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان افتتح، صباح الجمعة، اعمال المؤتمر الذي يشارك فيه الرئيس الحريري على رأس وفد وزاري كبير اضافة الى شخصيات اقتصادية وعدد من المستشارين وبحضور ممثلين عن واحد وخمسين دولة والبنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمات وهيئات مالية عربية وعالمية وممثلون عن القطاع الخاص.

وتحدث لو دريان عن لبنان كمثال للتنوع والانفتاح والتسامح في منطقة تشهد الكثير من اعمال العنف، إلا أنه اعتبر أن لبنان ليس جزيرة وهو يتلقى العديد من الضربات بسبب الازمة السورية خصوصا.

وزير الخارجية الفرنسي الذي عرض لنتائج مؤتمر مجموعة الدعم الدولية وروما اثنان ومؤتمري لندن 2016 وبروكسل 2017، لفت إلى أن لبنان اليوم بحاجة الى لإجراء اصلاحات بنوية وقطاعية على اقتصاده والى استثمارات مهمة.

وفي حين اشاد لو دريان بالدينامية التي اوجدها المؤتمر لجهة اقرار موازنة في لبنان وعدد من الاصلاحات، تحدث الرئيس الحريري عن تحديات هائلة يواجهها لبنان سياسية واقتصادية وامنية تتفاقم نتيجة الحرب السورية وازمة النازحين.

وقال الحريري: ” في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان ، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة”.

أضاف: “وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين ، بينما تراجعت البنى التحتية العامة القائمة”.

وتابع: “بلغت نسبة ديوننا الإضافية بسبب وجود أكثر من مليون نازح سوري في أراضينا 6 مليارات دولار حتى عام 2016. فعلى سبيل المثال، احتسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان تزويد النازحين بالكهرباء وحدها كلفنا مليار دولار حتى عام 2016”.

الحريري يقدم الرؤية الشاملة للحكومة

الحريري اقر بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة ضرورية لكن غير كافية مقدما الرؤية الشاملة لها من اجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل. وقال: “تستند هذه رؤية الحكومة على أربعة دعائم مترابطة.

أولاً، زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح.

ثانياً، ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ثالثاً، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه الإصلاحات مكافحة الفساد وتحسين إدارة الضرائب وتحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين عملية التوريد والتصديق على قانون حديث بشأن التوريد العام وتحديث وترشيد الجمارك والتحول الرقمي للحكومة وبيئة أفضل للأعمال التجارية فضلا عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة.

ورابعا، تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية”.

بعد ذلك، تحولت الجلسة الى مغلقة تحدث خلالها عدد من ممثلي الدول والهيئات الى جانب عرض الجانب اللبناني لتفاصيل برنامج خطة النهوض الاقتصادي وتفاصيلها.

الجلسة الثانية لمؤتمر “سيدر” ترأسها وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير تحت عنوان” التطور والنمو والعمالة” اشاد خلالها بخطة السلطات اللبنانية البسيطة لكن الطموحة والمبتكرة، كما قال.

لو مير تحدث عن أهمية الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي وتصحيح المالية العامة وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين والشركات الخاصة، لافتا الى ان لبنان ارسل للمجتمع الدولي اشارات ايجابية عن الارادة في مواجهة التحدي.

من جهته، قال الرئيس الحريري إن لبنان يستقبل اللاجئين ايمانا منه بالانسانية ونحن كنا في فترة ما لاجئين، كما قال، لكن هذا لا يعني انه يمكننا ان نقوم بذلك الى ما لا نهاية خدمة للمجتمع الدولي ونعتقد ان على هذا المجتمع مسؤولية تجاه لبنان والمنطقة فيما يخص هذه الخدمة المدنية التي نسديها.

الحريري لفت الى ان الفرق بين هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة هو التركيز اليوم على مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار.