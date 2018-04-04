مؤتمر “سيدر”.. إنطلاقة مرحلة إقتصادية جديدة

يقترب الحدث المنتظر في باريس والذي من شأنه ان يشكل منطلقا لمرحلة اقتصادية وانمائية جديدة في لبنان.

انه مؤتمر سيدر الذي سوف يشارك فيه أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية مثل البنك الدولي والبنك الاوروبي للتثمير والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار.

الدول الخليجية وبعض الدول العربية سوف يكون لها مساهمة فعالة في المؤتمر، وهو ما درجت عليه سابقا من خلال الهبات والاستثمارات.

ايجابيات المؤتمر تكمن بتحقيق المشاريع المنتظرة من كهرباء ومياه واوتوسترادات واتصالات حديثة ومؤسسات تربوية وصحية. كل ذلك يؤدي الى تأمين فرص العمل، فيما هنالك تأكيد بعدم زيادة الدين العام بل العمل على تخفيض الدين بالتوازي مع تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.

تقرير: ربيع شنطف