مؤتمر بلوم بنك للاعمال يكشف عن مؤشراته وازهري : خلاص لبنان بتأليف الحكومة

في بلد تغيب عنه وفيه الاحصاءات الرسمية وهو ما يشكل تحدٍ رئيسي للاقتصاد وللوصول الى المعلومات ، جاء اللقاء الذي دعا اليه بنك لبنان والمهجر للاعمال في داون تاون بيروت ليكشف للاعلاميين الاقتصاديين عن مؤشراته البنك الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية اللبنانية.

اللقاء حضره رئيس مجلس ادارة بلوم بنك سعد ازهري ومدير عام بلوم بنك للاعمال فادي عسيران وعدد من الشخصيات في البنك والاعلام.

وتم التطرق الى الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بمعظم قطاعاته والذي يحتاج لسياسة انقاذية

رئيس بلوم بنك سعد ازهري عبر للمستقبل عن تفاؤله الا انه شدد على وجوب الاسراع بتأليف الحكومة

اما مدير عام بلوم بنك للاعمال فادي عسيران فشدد على وجوب ان تقدم كل المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان معلومات عنها مؤشراتها

احدى اهم العوامل التي تساعد على نمو الاقتصاد وفهمه هي المؤشرات والاحصاءات وبلوم بنك من المصارف القليلة التي يعتمد عدد كبير من المؤسسات على مؤشراتها.