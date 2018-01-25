مأساة مؤلمة في رأس المتن بعد وفاة 3 شبان في حادث سير

عاشت منطقة المتن الجنوبي اليوم الخميس، مأساة مؤلمة بعد وقوع حادث سير مروّع في رأس المتن، أدّى الى وفاة 3 شبان.

أودى حادث السير الى خطف الشبان الثلاثة ماهر غسان صالحة، سيزار حسان غزال وهو بطل لبنان بالكراتيه وأدونيس أكرم الأعور نجل رئيس بلدية قبيع، الذين بالكاد أتموا الثامنة عشرة فيما يصارع صديقهم رامي صالحة الموت في مستشفى عين وزين.

وشيّع الاهالي بالدموع والحرقة غزال وصالحة وصلى عليهما شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، بعدما شيّع الأعور في مسقط رأسه في قبيع.

كذلك لف الحزن على تلامذة الصف الثالث ثانوي مدرستهم المنار، وأعلنت الحداد على أرواحهم، كذلك فعلت البلدية.

وتداول ناشطون على موقع “فايسبوك” المقطع الفيديو الأخير للضحايا قبل الإنطلاق برحلتهم الأخيرة، وكانوا مسرورين، ويغنون ويرقصون معاً. وانتشرت أيضاً مجموعة صور للسيارة التي انصدمت بعمود كهرباء.