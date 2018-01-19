مأساة تصيب نازحين سوريين بجرود الصويري.. مقتل 13 شخصا من البرد

ثلاثة عشر سورياً، بينهم ثلاثة أطفال، يبلغ أصغرهم عاماً واحداً، جميعهم لقوا حتفهم ليس قصفاً هذه المرة بل تجمداً.

فالعاصفة الثلجية، وتدني درجت الحرارة، أنهيا حياة هؤلاء خلال محاولتهم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية، عبر ممر تهريب في جبل الصويري في البقاع الغربي. والضحايا هم من ضمن مجموعة مؤلفة من ثلاثين شخصاً.

وفيما نجحت دورية تابعة للجيش اللبناني في إنقاذ ستة منهم، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، تمكنت أيضا من توقيف شخصين من التابعية السورية متورطين في محاولة التهريب.

وتستمر وحدات الجيش والدفاع المدني في البحث عن نازحين آخرين عالقين بالثلوج، لإخلائهم وتقديم المعالجة الطبية لهم.

هي المأساة المستعادة عاماً بعد عام. شتاء آخر يمر قاسيا على النازحين السوريين الذين يذهبون الى حتفهم قوافل، وذنب هؤلاء أن التوقيت والظروف التي لم تكن في صالحهم جعلت منهم، ضحايا على خط التهريب.