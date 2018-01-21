مأساة النازحين مستمرة.. والراعي: ما يحصل مسؤولية الأسرة الدولية

مع المأساة المتنقلة التي يعيشها النازحين السوريين الذين يقعون ضحايا الثلوج، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن ما يحصل مسؤولية الأسرة الدولية.

وإعتبر في عظة الأحد في بكركي أن مأساة النازحين من سوريا الذين قضوا من البرد والصقيع، هي مسؤولية الأسرة الدولية.

وتوجه الراعي إلى السياسيين بالقول أنتم وكلاء لا أرباب، خدام لا أسياد، مؤتمنون على تأمين الخير العام، لا الخير الشخصي فقط.

وأكد أنه “عندما نتحرر من ذواتنا، ومن مصالحنا الخاصة عندما تكون على حساب الصالح العام، وعندما نتحرر من انقساماتنا بقوة الحقيقة والمحبة والمصالحة، نستطيع العمل على تحرير الآخرين من الظلم والإستعباد والإستبداد والعنف والفقر والحرمان والإتجار بالبشر، وتحرير سواهم من الألم والبؤس والقلق، ومن الإنحراف في مجالات الإدمان على المخدرات والسكر والعيش المخل بالأخلاق والآداب”.

وتابع: “عندها نستطيع أن نحيي الرجاء والشجاعة في القلوب. لقد آلمتنا، كما الجميع، مأساة الأربع عشر ضحية من الأخوة النازحين من سوريا الذين قضوا من البرد والصقيع، في ما حاولوا الدخول إلى لبنان بطريقة غير شرعية. إنها مسؤولية الأسرة الدولية التي لا تريد إيقاف الحروب وإحلال السلام في سوريا وبلدان المنطقة، وتكشف يومًا بعد يوم أنها غير معنية بالكائنات البشرية وبسلامة المواطنين وحقوق عيشهم الكريم في أوطانهم”.

وفي هذا السياق، عداد الموت لم يتنه في جرود بلدة الصويري البقاعية على مقربة من نقطة المصنع الحدودية، فبعد العثور على 14 جثة خلال الساعات الماضية، تم العثور على جثة إمرأة في العقد الثالث وجثة طفلة تبلغ الثالثة من عمرها.

وعثر على جثتي إمرأة وطفلتها في الجرد أثناء محاولتهن الدخول إلى الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية للهرب من الموت في سوريا.

ولفتت المعلومات إلى ان الجثتين اللتين عثر عليهما بالقرب من نقطة المصنع الحدودية، تعودان لإمرأة في العقد الثالث ولطفلة عمرها 3 سنوات، وهما مجهولتا الهوية.