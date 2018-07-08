مأساة أطفال الكهف في تايلند تتجه نحو النهاية

بعد عشرة أيام من عمليات الحفر الدقيقة داخل إحدى الكهوف في تايلند، تمكنت فرق الإنقاذ المحلية بمشاركة غطاسين أجانب من إخراج ستة صبية ونقلهم الى المستشفى من أصل اثني عشر ومدربهم في فريق كرة القدم حوصروا بعدما غمرت المياه مسارب الكهف وأنفاقه نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة.

الأنفاق الضيقة تطلبت من الغطاسين إدخال علب يستلقي بداخلها الصبية وموصولة بجرات هواء حتى يتم إخراجهم من المكان لا سيما وأن المحاصرين لا يجيدون السباحة حتى أن أحد الغواصين التايلنديين لقى حتفه خلال عمليات الإنقاذ نتيجة طبيعة الكهف الصعبة.

وتخللت عملية الإنقاذ على مدى الأيام الماضية إمداد المحاصرين بالطعام والشراب في وقت اضطرت فرق الإنقاذ الى سحب كميات كبيرة من داخل الكهف وإدخال نصف طن من المعدات برفقة الغواصين.

وفي حال سرت العملية كما هو مخطط لها يتوقع خبراء أن تنتهي هذه الحادثة المأساوية في غضون يومين وبأقل الخسائر.