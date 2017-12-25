مآسي وجرائم.. متعاطو مخدرات سيلفيا يروون معاناتهم

كان يمكن ان يكون فنانا لكن سوء حظه وضعه في خانة مدمن السيلفيا..

هاكونا مطاطا.. كلمة سر قلناها في أحد المحال كي نحصل على هذا النوع من المخدرات.. وبالفعل دفعنا عشرة آلاف ليرة لبنانية ثمن هذا المغلف الذي يحوي مادة تلف لتصبح سيجارة يشربها المدمن لتساهم في تفتيت حياته.

شاب آخر يروي لتلفزيون المستقبل قصته مع السيلفيا التي أقلع عنها بالارادة كما يقول.

شاب يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاد يموت لو استمر بالتعاطي.

كل ذلك نضعه برسم الدولة.. وبرسم المصحات التي يمكن التواصل معها لأن هنالك من طالبونا بمساعدتهم للتخلص من هذه الآفة.

تقرير: ربيع شنطف