ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في فيلم واحد.. وهذا موعد العرض

يشترك نجما هوليود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في بطولة الفيلم القادم للمخرج كوينتن تارانتينو، والذي تدور أحداثه في العام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون.

وقالت شركة طسوني بيكتشرز -منتجة الفيلم- إنه سيحمل اسم “Once Upon a Time in Hollywood”، وإن دي كابريو سيجسّد دور نجم سابق لمسلسل تلفزيوني، في وقت سيؤدي فيه بيت دور الممثل البديل لهذا النجم.

وهذا أول فيلم يجمع دي كابريو وبيت معا في بطولته، ويتناول ضمن أحداثه حادثة قتل الممثلة تيت زوجة المخرج رومان بولانسكي عام 1969 على يد أتباع مانسون، أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة.

وسيعرض الفيلم الجديد في 9 آب 2019، أي بعد خمسين عاما بالضبط على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعنا أو بالرصاص.

المصدر : رويترز