ليفربول يكشف عن سياسته في التعامل مع عروض رحيل صلاح

أكدت العديد من التقارير الصحفية، أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون هدفا لعدد من عمالقة أوروبا في الصيف المقبل، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

ونشرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، تقريرا أكدت فيه أن ليفربول سوف يقاوم كل العروض التي ستصله لضم محمد صلاح في الصيف المقبل، مهما كانت قيمته.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف ليفربول، مع محمد صلاح، سيكون أقوى مما حدث مع فيليب كوتينيو، الذي ضغط كثيرا للرحيل عن الفريق نحو برشلونة، وهو ما حدث في يناير الماضي.

ولفتت إلى أن النادي الإنجليزي، بات في وضع مالي أفضل بعد صفقة كوتينيو، وكذلك تقدمه في دوري أبطال أوروبا ووصوله إلى ربع النهائي.

وأوضحت أن ريال مدريد وبرشلونة خطفا بعض النجوم من ليفربول في السنوات الماضية مثل تشابي ألونسو، خافيير ماسكيرانو، لويس سواريز وأخيرا فيليب كوتينيو، وهو ما يسعى الفريق الإنجليزي لعدم تكراره.

وشددت الصحيفة على أن ليفربول لن يضع سعرا لمحمد صلاح، مع توقع زيادة قيمته السوقية بعد مشاركته مع المنتخب المصري في كأس العالم.

وبينت أن إدارة ليفربول لم تتصرف بعد بمبلغ صفقة كوتينيو والذي وصل إلى 142 مليون جنيه استرليني، وهو دليل قوة النادي المالية، التي تعززت بالفعل بالوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ودخول خزينته حوالي 50 مليون جنيه استرليني نتيجة هذا التأهل، وبالتالي فإن النادي ليس بحاجة للمزيد من المال نتيجة صفقة محتملة لبيع صلاح.

كما أكدت إدارة النادي أنها تسعى لتكون محطة نهائية للنجوم الكبار، وليست مجرد محطة مؤقتة للشراء والبيع، وهو الأمر الذي سيجعلها أكثر تشددا في موقفها مع العروض الكبيرة التي تنهال على صلاح حاليا، والتمسك به بشكل نهائي دون أي فرصة لبيعه.

وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول برشلونة وسان جيرمان، في الصراع على صلاح وأن الصفقة قد تتم بنجو 200 مليون إسترليني.