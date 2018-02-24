ليفربول يخطف الوصافة بعد رباعيته أمام وست هام وتعادل نيوكاسل

حقّق ليفربول فوزا لافتا على ضيفه وست هام يونايتد 4-1 مساء السبت على ملعب “أنفيلد”، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وخطف ليفربول المركز الثاني مؤقتا من مانشستر يونايتد، الذي يلعب مساء الأحد أمام تشيلسي، حيث رفع رصيده إلى 57 نقاطة مقابل 56 ليونايتد، فيما تجمّد رصيد وست هام عند 30 نقطة.

وسجل أهداف ليفربول كل من إيمري كان (29) ومحمد صلاح (51) وروبرتو فيرمينو (57) وساديو ماني (77)، فيما أحرز مايكل أنطونيو هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 59.

وفي باقي المباريات ، انقاد نادي نيوكاسل يونايتد الى تعادل مخيب امام بورنموث وبواقع 2-2 وحقق ابناء المدرب رافا بينيتيز بداية قوية وسجل للماكبايس غايل هدفين في اللقاء ليفرض نفسه نجماً في المباراة فيما قلص آدم سميث الفارق لبورنموث قبل ان يخطف غوسلينغ هدف التعادل لبورنموث ، بينما تلقى نادي سوانسي سيتي خسارة قاسية امام برايتون وبواقع 4-1 وبهذه الخسارة يواصل سوانسي صراعه مع فرق المؤخرة لتجنب الهبوط الى الدوري الدرجة الاولى ، فيما حسم التعادل الايجابي وبواقع 1-1 المباراة التي جمع بين بيرنلي وساوثامبتون وسجل بارنز هدف التقدم لبيرنلي في الدقيقة 67 قبل ان يعادل غابياديني النتيجة في الدقيقة 90 لساوثامبتون ، بينما حقق هادرسفيلد فوزاً مهماً امام ويست بروميتش البيون وبواقع 2-1 ليعزز هادرسفيلد من وضعيته اكثر وسجل له كل من فان لابارا وستيف مونيه فيما سجل غريغ داوسون الهدف الوحيد لويست بروميتش البيون .