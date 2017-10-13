ليفاندوفسكي يسخر من “الكرة الذهبية”

تحدث روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق للفريق البافاري.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لشبكة “ESPN”: “لقد لعبنا بشكل جيد تحت قيادة أنشيلوتي، في الموسم الأول.. لو كنت في كامل لياقتي أمام ريال مدريد، أعتقد أننا كنا سنتأهل إلى نصف النهائي،

ومن يدري، ربما كنا سنفوز بدوري الأبطال بعدها”.

وتابع: “الخسارة أمام سان جيرمان؟ لا يزال يتوجب علينا العمل، كي نتأهل إلى دور الـ16، علينا أن نلعب حتى النهاية، ومن يدري، قد نفوز بدوري الأبطال والبوندسليجا”.

وعن انتقاده لقائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، في العام الماضي، قال: “لا أعرف مدى أهمية أن تأتي في المركز الـ50 أو الـ25، أعتقد أن المرشحين الثلاثة الأوائل هم الأهم، لهذا السبب كنت منزعجًا العام الماضي، بل ينبغي القول إنني صُدمت”.

وواصل: “عندما تلعب لبايرن ميونيخ، وتصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتسجل العديد من الأهداف في البوندسليجا، وتحتل المرتبة الثانية بقائمة هدافي دوري الأبطال، ثم تخرج عن الثلاثة الأوائل، فالأمر يبدو مضحكًا، ربما كلمة مضحك هي الوصف الصحيح”.

وأردف المهاجم البولندي: “لن أقول إن الكرة الذهبية ليست مهمة بالنسبة لي، لكن النجاح مع بايرن أكثر أهمية، وخاصةً في دوري أبطال أوروبا.. إذا وصلنا إلى نهائي دوري الأبطال، وفزنا بالبوندسليجا، يمكننا أن نتحدث مرة

أخرى عن الفوز بها، لكنها لا تسيطر على تركيزي أبدًا”.