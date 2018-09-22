ليدي غاغا: أريد أن أصبح أما

قالت نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا إنّ ما ينقصها لتحقيق السعادة الحقيقية هي أن تصبح أمّا.

وردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة “Public” الفرنسية “ماذا ينقصك في الحياة لتحقيق السعادة الحقيقية؟” قالت: “طفل.. أن أكون أمّا، وأكوّن عائلة.”

وأضافت: “أنا جاهزة لأعيش هذه المغامرة كاملة، ووالدتي كذلك معي، سأتدرب على الحديث مع أولادي. أنا أؤمن كثيرا بفضائل الحوار.”

وتعتبر ليدي غاغا (32 عاما) من أشهر نجمات البوب في العالم، وباعت طوال مسيرتها التي بدأت في 2001 ملايين الألبومات، وتقدر ثروتها بـ 275 مليون دولار أميركي.

وترتبط ليدي غاغا مع المغني العالمي كريستيان كارينو بعلاقة خطوبة منذ بداية 2017، بعد انفصال الأخير عن زوجته السابقة بروك بولدوين.