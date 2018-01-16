ليبرون جيمس من جديد يهاجم الرئيس دونالد ترامب

جدد نجم كرة السلة الاميركية ليبرون جيمس هجومه العنيف على رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالدو ترامب بسبب احاديثه العنصرية . هجوم جيمس الجديد تمحور حول سماح ترامب للشعب الاميركي بالتفكير مجددا بعنصرية دون اية محاسبة او ندم .
وقال لاعب كليفلاند كافاليرز في ذكرى مارتن لوثر كينغ : نقف اليوم لكي يرى الجميع كيف تم بناء اميركا بينما يحاول احدهم ” ترامب ” ان يفرقنا من جديد . اميركا هي اعظم البلدان في العالم لاننا نؤمن باميركا واحدة وشعب واحد .
واضاف : العنصرية لن تموت لكن بمقدورنا منها من الانتشار مجددا وتهدد عيشنا المشترك .
واختتم بالقول : الرجل في الحكم الان منح الحرية للشعب بالتحدث عن العنصرية دون رادع او خوف من ردات فعل وهذا امر خطير . لا يمكن ان نسمح له بتقسيمنا من جديد ويجب ان ندافع عن انفسنا بكل قوة .
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