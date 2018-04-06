لو دريان يشيد بحكومة لبنان والحريري يعلن خطة للنهوض بالاقتصاد

اكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان لبنان بحاجة لدعم دولي للنهوض باقتصاده، في حين اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان خلال كلمة افتتاح مؤتمر “سيدر” تخصيص فرنسا مبلغ 400 مليون يورو كقروض و150 مليون يورو كمنح للبنان.

ووصلت قيمة القروض الميسرة المقدمة من دول عدة الى 1.8 مليار دولار، أما الهبات فوصلت الى 800 مليون دولار اميركي.

وكان افتتح وزير الخارجية الفرنسي اعمال مؤتمر “سيدر” الذي تستضيفه فرنسا من اجل “دعم عملية النهوض الاقتصادي” في لبنان بمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وممثلون عن 51 دولة والمصرف الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات وهيئات مالية عربية وعالمية وممثلون عن القطاع الخاص.

واكد لودريان أنّ لبنان “يبقى مثالا للتنوع والانفتاح والتسامح في منطقة تشهد الكثير من اعمال العنف وقتل المدنيين، وهو ما نحن بحاجة اليه”، معتبرا أنّ “لبنان ليس غريبا عنا، وكل ما يمس لبنان يمسنا نحن عن كثب”.

وأشاد لو دريان بالانجاز في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتوافق على قانون جديد للانتخابات رغم اعباء النزوح السوري وخطر الارهاب على الحدود.

ولفت الى “التزام كل القوى اللبنانية النأي بالنفس عن الأزمات، وعدم التدخل في الصراعات الإقليمية وتجديد التزامها مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة”، قائلا: “في العلاقات الدولية، ليست هناك صداقات، بل براهين على هذه الصداقات. لهذا، نحن في اطار ما ذكرته قد تحركنا بشكل جماعي لدعم لبنان ومؤسساته في مجالات اساسية: الأمن، والاقتصاد والجانب الإنساني”.

واوضح وزير الخارجية الفرنسي أنّ لبنان “بحاجة ماسة لاجراء اصلاحات بنيوية وقطاعية على اقتصاده وعلى هذا الأساس سيتم اليوم تقديم تعهدات حسية ومهمة وستكون التزامات متبادلة من الجهتين، لأن الدعم الدولي يجب ان يواكب الإصلاحات التي سيعرضها عليكم رئيس مجلس الوزراء”.

الحريري

بدوره، لفت الرئيس الحريري الى “انهيار النمو الاقتصادي السنوي من 8% الى 1% بسبب الحرب السورية وخسارة 18 مليار دولار حتى العام 2015 في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للبنك الدولي”.

واضاف الحريري: بلغت نسبة ديوننا الإضافية بسبب وجود أكثر من مليون نازح سوري في أراضينا 6 مليارات دولار حتى عام 2016، منها مليار دولار لتزويد النازحين بالكهرباء.

وقال إنّ “تشكيل حكومتي والجهود المحلية المبذولة أدت الى استقرار البلد، واعادت عمل المؤسسات وحافظت على الأمن. وما يعزز هذا الأمر هو الالتزام الذي قطعته جميع مكونات الحكومة في كانون الاول الماضي باحترام سياسة النأي بالنفس”.

واكد الرئيس الحريري ان التدابير التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الأخيرة “ضرورية ولكنها ليست كافية”، مشيرا الى ان الهدف من “سيدر” هو “تقديم الرؤية الشاملة لحكومتي من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل”.

واوضح الحريري ان هذه الرؤية “تستند على أربعة دعائم مترابطة:

أولاً، زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح.

ثانياً، ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ثالثاً، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه الإصلاحات مكافحة الفساد وتحسين إدارة الضرائب وتحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين عملية التوريد والتصديق على قانون حديث بشأن التوريد العام وتحديث وترشيد الجمارك والتحول الرقمي للحكومة وبيئة أفضل للأعمال التجارية فضلا عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة.

ورابعا، تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية”.

واكد الحريري أنّ لبنان لا يمكن أن ينجح في هذا الجهد بمفرده فهو بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي”، لافتا الى أنّ “وجود مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم، متمثلا بمنح وقروض ميسرة، سيعطي الأمل في إمكانية تنفيذ رؤية الحكومة ويعزز الثقة مما سيقود البلاد نحو الاستقرار والنمو وخلق الوظائف”.

وختم الحريري كلمته بالقول: “أطلب منكم اليوم الاعتماد على التطورات الإيجابية الأخيرة لتعزيز استقرار لبنان. أقول لكم بصراحة: ان الأمر لا يتعلق باستقرار لبنان وحده بل باستقرار المنطقة وبالتالي استقرار عالمنا جميعا”.

جلسة مغلقة

ومن ثم تحولت الجلسة الى مغلقة تحدث خلالها عدد من ممثلي الدول والهيئات كما عرض الجانب اللبناني لتفاصل برنامج خطة النهوض الاقتصادي وتفاصيلها.

ومن المقرر ان تعقد جلسة ثانية تحت عنوان “التطور والنمو والعمالة” يتراسها وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير.

ويختتم المؤتمر اعماله بكلمة للرئيس الفرنسي امانيويل ماكرون والرئيس الحريري.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الحريري كلا من وزيرة التجارة والتعاون والتطوير في هولندا سيغريد كاغ، مدير برنامج الامم المتحدة للتنمية اشيم ستاينر في حضور منسق برنامج الامم المتحدة للتنمية في لبنان فيليب لازاريني، والمديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستينا جورجيفا في حضور وزير المال علي حسن خليل والمستشار نديم المنلا.