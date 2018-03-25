لويس هاميلتون لم يفهم ما حصل معه في السباق الأسترالي

إعترف سائق فريق ​مرسيدس​ لويس هامياون أنه تفاجأ جدًا حين رأى سيارة فريق ​فيراري​ ​سيباستيان فيتيل​ وهي تخرج أمامه بعد التوقف الأول والوحيد في الحظائر خلال السباق الأسترالي. وإستفاد فيتيل من فرض سيارة الأمان الإفتراضية والتي تُلزم السائقين بتخفيف سرعتهم بشكل كبير كي يتقدم على هاميلتون خلال وقفة الصيانة. وقال هاميتون: “ما زلت لا افهم ما حصل خلال السباق. لقد قمت بكل ما هو متوجّب عليّ. حين وصلت للمستقيم قيل لي أن فيراري دخلت الحظائر وسوف تخرج. بعد ذلك اللحظة لم أصدق ما يحصل معي. لقد حاولت العودة الى المركز الأول وكنت أخاطر بخسارة كل النقاط في حال تعرضّت الى حادث. لقد قررت في النهاية تخفيف سرعتي، والبطولة ما زالت في أولها”.