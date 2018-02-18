لوكاكو يقود مان يونايتد الى الدور المقبل

قاد البلجيكي ​روميلو لوكاكو​ فريقه مان يونايتد لعبور عقبة ​هادرسفيلد تاون​ في ​كاس الاتحاد الانكليزي​ بعد تسجيله لهدفي المواجهة التي جمعت الطرفين .

ولم يتاخر الهدف الاول للشياطين الحمر فما هي الا 3 دقائق حتى سجل لوكاكو هدف السبق . حاول هادرسفيلد تعديل النتيجة لكن الامور كانت ستسوء لولا ​تقنية الفيديو​ التي تدخلت في هدف الاسباني خوان ماتا في نهاية الشوط والغته بداعي التسلل ثم حكم الراية الذي اعلن تسلل الصربي ​ماتيش​ لينتهي الشوط الاول 1 – 0 للشياطين الحمر .

في الشوط الثاني حاول اصحاب الارض التعويض لكنهم فوجئوا بهدف ثان للوكاكو انهى الامور ووضع رجال المدرب جوزيه مورينيو في ربع نهائي كاس الاتحاد رفقة ​تشيلسي​ و​ليستر سيتي​ الذين سبقوه الى ذلك الدور .