لوكاكو يقود مان يونايتد الى الدور المقبل

قاد البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه مان يونايتد لعبور عقبة هادرسفيلد تاون في كاس الاتحاد الانكليزي بعد تسجيله لهدفي المواجهة التي جمعت الطرفين .
ولم يتاخر الهدف الاول للشياطين الحمر فما هي الا 3 دقائق حتى سجل لوكاكو هدف السبق . حاول هادرسفيلد تعديل النتيجة لكن الامور كانت ستسوء لولا تقنية الفيديو التي تدخلت في هدف الاسباني خوان ماتا في نهاية الشوط والغته بداعي التسلل ثم حكم الراية الذي اعلن تسلل الصربي ماتيش لينتهي الشوط الاول 1 – 0 للشياطين الحمر .
في الشوط الثاني حاول اصحاب الارض التعويض لكنهم فوجئوا بهدف ثان للوكاكو انهى الامور ووضع رجال المدرب جوزيه مورينيو في ربع نهائي كاس الاتحاد رفقة تشيلسي وليستر سيتي الذين سبقوه الى ذلك الدور .
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