لوكاكو: هكذا نستطيع التقدم إلى نصف نهائي كأس العالم

كشف مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو عن الطريقة التي يمكن من خلالها لبلجيكا أن تخرج البرازيل من كأس العالم.
ويلتقي المنتخبان في الدور ربع النهائي اليوم.
وكانت بلجيكا أبرز خط هجوم في مرحلة المجموعات، حيث سجلت تسعة أهداف قبل أن تتأهل الى ربع النهائي بالفوز على اليابان 3-2.
لكن لوكاكو يعتقد أن الدفاع هو الجانب الأكثر ضعفاً من جانب فريق تيتي، وقال: “ضعف في البرازيل؟ ليس حقا. أعتقد أنها قوية للغاية. لديهم لاعبون قادرون على إحداث الفرق، لديهم لاعبون جيدون من الصندوق إلى المربع وهم خطرون”.
وأضاف: “خطهم الدفاعي ضعيف، لكن لا يمكنك الهجوم بنفس الطريقة طوال الوقت. هناك لاعبون يتمتعون بالخبرة، لذا عليك أن تعرف بالضبط كيفية الهجوم. لقد تدربنا على ذلك ونحن مستعدون بشكل جيد”.
Powered By Future Television s.a.l