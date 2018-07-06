لوكاكو: هكذا نستطيع التقدم إلى نصف نهائي كأس العالم

كشف مهاجم ​بلجيكا​ ​روميلو لوكاكو​ عن الطريقة التي يمكن من خلالها لبلجيكا أن تخرج ​البرازيل​ من ​كأس العالم​.

ويلتقي المنتخبان في الدور ربع النهائي اليوم.

وكانت بلجيكا أبرز خط هجوم في مرحلة المجموعات، حيث سجلت تسعة أهداف قبل أن تتأهل الى ربع النهائي بالفوز على ​اليابان​ 3-2.

لكن لوكاكو يعتقد أن الدفاع هو الجانب الأكثر ضعفاً من جانب فريق تيتي، وقال: “ضعف في البرازيل؟ ليس حقا. أعتقد أنها قوية للغاية. لديهم لاعبون قادرون على إحداث الفرق، لديهم لاعبون جيدون من الصندوق إلى المربع وهم خطرون”.

وأضاف: “خطهم الدفاعي ضعيف، لكن لا يمكنك الهجوم بنفس الطريقة طوال الوقت. هناك لاعبون يتمتعون بالخبرة، لذا عليك أن تعرف بالضبط كيفية الهجوم. لقد تدربنا على ذلك ونحن مستعدون بشكل جيد”.