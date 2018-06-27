لوف قد يستدعي أوزيل الى مباراة كوريا الجنوبية

يتوقع الألماني ​مسعود أوزيل​ إستدعاءه من قبل مدرب ​المانشافت​، ​يواكيم لوف​، لخوض مباراة ضد ​كوريا الجنوبية​ في ​كأس العالم​ اليوم.

وتقول “ميرور” إن أوزيل تعرض للإقصاء بعد أداء ضعيف في المباراة الافتتاحية لحامل اللقب أمام المكسيك.

لكن المدرب لوف خسر ​سيباستيان رودي​ بسبب كسر في الأنف، والأطباء لن يسمحوا للاعب خط وسط ​بايرن ميونيخ​ بخوض لقاء كوريا الجنوبية حتى ولو ارتدى قناعاً واقياً.

ويبدو ان مدرب ألمانيا مضطر لمنح أوزيل فرصة ثانية.

وقال لوف: “بعد مباراة ​السويد​، أظهر مسعود رد فعل جيدا جدا في التدريب لذا سنرى”.

وأضاف: “كل اللاعبين خيار. لدينا 18 لاعبًا متاحًا ويجب أن ننظر إلى التدريب وحالة جميع اللاعبين قبل أن أقوم بتقييمي كمدرب حول الفريق الذي سيلعب”.