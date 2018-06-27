لوف قد يستدعي أوزيل الى مباراة كوريا الجنوبية

يتوقع الألماني مسعود أوزيل إستدعاءه من قبل مدرب المانشافت، يواكيم لوف، لخوض مباراة ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم اليوم.
وتقول “ميرور” إن أوزيل تعرض للإقصاء بعد أداء ضعيف في المباراة الافتتاحية لحامل اللقب أمام المكسيك.
لكن المدرب لوف خسر سيباستيان رودي بسبب كسر في الأنف، والأطباء لن يسمحوا للاعب خط وسط بايرن ميونيخ بخوض لقاء كوريا الجنوبية حتى ولو ارتدى قناعاً واقياً.
ويبدو ان مدرب ألمانيا مضطر لمنح أوزيل فرصة ثانية.
وقال لوف: “بعد مباراة السويد، أظهر مسعود رد فعل جيدا جدا في التدريب لذا سنرى”.
وأضاف: “كل اللاعبين خيار. لدينا 18 لاعبًا متاحًا ويجب أن ننظر إلى التدريب وحالة جميع اللاعبين قبل أن أقوم بتقييمي كمدرب حول الفريق الذي سيلعب”.
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