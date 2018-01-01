لوف : المنافسة على لقب كاس العالم 2018 ستكون قوية

اعتبر المدير الفني للمنتخب الالماني ​يواكيم لوف​ أن فريقه سيكون في مواجهات قوية في ​كاس العالم 2018​ التي ستقام في روسيا من اجل الحفاظ على لقبه الذي حصل عليه في ​البرازيل​ 2014.

وفي حديث للإذاعة العامة البافارية قال:” المنتخب الالماني سيواجه منافسة قوية أكثر من أي وقت مضى ،علينا اللعب باسلوب خارق إذا أردنا التتويج ببطولة العام مجددا”.وأضاف المدير الفني لوف:”كثيرون من المنتخبات سيحاولون انتزاع اللقب من ألمانيا، ومن بينهم البرازيل و​فرنسا​ و​إسبانيا​ و​إنكلترا​ و​الأرجنتين​ لذا علينا ان نكون مستعدين”.

وعن غياب ​مانويل نوير​ والاعتماد على ​ماركو رويس​ قال :”اتمنى عودته بسرعة وان يستعيد كامل لياقته البدنية، كما يثق في إمكانية الاعتماد على ماركو رويس الذي ابتعد عن اللعب مع المنتخب بسبب الإصابة”.