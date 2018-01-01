لوف : المنافسة على لقب كاس العالم 2018 ستكون قوية

اعتبر المدير الفني للمنتخب الالماني يواكيم لوف أن فريقه سيكون في مواجهات قوية في كاس العالم 2018 التي ستقام في روسيا من اجل الحفاظ على لقبه الذي حصل عليه في البرازيل 2014.
وفي حديث للإذاعة العامة البافارية قال:” المنتخب الالماني سيواجه منافسة قوية أكثر من أي وقت مضى ،علينا اللعب باسلوب خارق إذا أردنا التتويج ببطولة العام مجددا”.وأضاف المدير الفني لوف:”كثيرون من المنتخبات سيحاولون انتزاع اللقب من ألمانيا، ومن بينهم البرازيل وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا والأرجنتين لذا علينا ان نكون مستعدين”.
وعن غياب مانويل نوير والاعتماد على ماركو رويس قال :”اتمنى عودته بسرعة وان يستعيد كامل لياقته البدنية، كما يثق في إمكانية الاعتماد على ماركو رويس الذي ابتعد عن اللعب مع المنتخب بسبب الإصابة”.
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