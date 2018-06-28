لوف: ألمانيا تستحق الخروج

أعرب يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن شعوره بخيبة الأمل، بعد خروج المانشافت من نهائيات كأس العالم، إثر الهزيمة أمام كوريا الجنوبية (2-0).

وقال لوف، في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا: “في الوقت الحالي، من الصعب القول لماذا تم إقصاؤنا.. إنها خيبة أمل، لم نستحق الفوز بكأس العالم مرة أخرى، ولا التأهل للدور القادم”.

وتابع:”هل ستمر الكرة الألمانية بفترة مظلمة؟ لا، لا أعتقد ذلك.. أعتقد أن لدينا لاعبين صغار موهوبين جدا، وبعضهم لديه القدرة على المضي قدما.. حدث هذا الأمر مع منتخبات أخرى، لكن قبل ذلك، علينا فقط أن نستخلص الاستنتاجات الصحيحة”.

وأضاف: “أنا مصدوم.. لم يكن هذا انطباعي عندما تحدثت إلى اللاعبين، لقد كان لدينا شعور بأن فريقنا يريد المضي قدما، والتأهل لمراحل خروج المغلوب.. ديناميكية الفريق لم تصنع لنا الفرص المعتادة، لذلك نحن نستحق الخروج”.