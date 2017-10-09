لوف : أريد تحقيق إنجاز شيء كبير في المونديال

اكد مدرب ​منتخب المانيا​ ​يواكيم لوف​ انه يريد تقديم انجاز جديد مع منتخب المانشافات في مونديال روسيا القادم .

وصرح لوف قائلاً :”لا يزال أمامنا عمل كثير … أريد تحقيق إنجاز شيء كبير هذا الصيف ، سيكون الدفاع عن لقب الفريق في المونديال أمراً صعباً بدرجة كافياً”.

وأضاف :”ما زالت أمامنا ست مباريات سنخوضها قبل كأس العالم … أريد أيضا اختبار لاعب أو لاعبين آخرين في الفترة المقبلة”.

وكان المنتخب الالماني قد حقق فوزاً مستحقاً في المباراة التي جمعته امام اذربيجان ضمن منافسات الجولة الـ 10 من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2018 .