لوس انجلوس ليكرز خارج النهائيات

خرج لوس انجلوس ليكرز من دائرة المنافسة على مركز في نهائيات المجموعة الغربية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية بعد خسارته امام ديترويت بيستونز بفارق 6 نقاط وبنتيجة 106 – 112 ، حيث سجل لونزو بول 15 نقطة 11 تمريرة حاسة و 8 كرات مرتدة ، بينما سجل اندريه دراموند 5 نقطة و 18 كرة مرتدة
لتكون نتائج اليوم على الشكل التالي:
نيويورك نيكس 128 – 137 تشارلوت هورنتس بعد وقت اضافي واحد
لوس انجلوس ليكرز 106 – 112 ديترويت بيستونز
دنفر ناغتس 104 -123 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
ميمفيس غريزلرز 101 – 93 مينسوتا تيمبروولفز
بوسطن سيلتيكس 102- 94 فينيكس صانز
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