لوس انجلوس ليكرز خارج النهائيات

خرج ​لوس انجلوس ليكرز​ من دائرة المنافسة على مركز في نهائيات المجموعة الغربية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية بعد خسارته امام ​ديترويت بيستونز​ بفارق 6 نقاط وبنتيجة 106 – 112 ، حيث سجل ​لونزو بول​ 15 نقطة 11 تمريرة حاسة و 8 كرات مرتدة ، بينما سجل اندريه دراموند 5 نقطة و 18 كرة مرتدة

لتكون نتائج اليوم على الشكل التالي:

​نيويورك نيكس​ 128 – 137 ​تشارلوت هورنتس​ بعد وقت اضافي واحد

لوس انجلوس ليكرز 106 – 112 ديترويت بيستونز

​دنفر ناغتس​ 104 -123 ​فيلادلفيا سفنتي سيكسرز​

​ميمفيس غريزلرز​ 101 – 93 ​مينسوتا تيمبروولفز​

​بوسطن سيلتيكس​ 102- 94 ​فينيكس​ صانز