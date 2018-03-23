لوس أنجلوس يعلن ضم إبراهيموفيتش بطريقة مثيرة

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تعاقده مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، اليوم الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي للوس أنجلوس، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لإبراهيموفيتش برفقة أحد الأسود.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش، قد وصل اليوم الجمعة، إلى لوس أنجلوس، من أجل الانتقال لفريقه الجديد.

وصرح إبراهيموفيتش في وقت سابق من اليوم، خلال مقابلة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز “بعد أن قضيت عمرا في أوروبا، وحققت 33 بطولة، وانضممت لأكبر الأندية في العالم، ولعبت بجوار أبرز اللاعبين الدوليين، أريد الآن أن أذهب للولايات المتحدة، وأن أواصل مسيرتي في كرة القدم هناك”.

وتابع “أريد أن يستمتع الجمهور بما أقدمه في كرة القدم، وبالفوز، وقد اخترت جالاكسي للقيام بهذا الأمر”.

كما نشرت الصحيفة، صورة لإبرا، بزي لوس أنجلوس جالاكسي، على مساحة صفحة كاملة، مع تعليق من اللاعب، يؤكد انتقاله الرسمي إلى النادي الأمريكي.

وذكرت شبكة إسبن، أن لوس أنجلوس جالاكسي، قدم لإبرا، عقدا لمدة عامين، مقابل 3 ملايين دولار (2.4 مليون يورو).

وكان إبراهيموفيتش، قد فسخ عقده رسميا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الخميس، بعدما خاض 7 مباريات فقط مع الفريق، منذ عودته للملاعب، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في نيسان/أبريل الماضي.

وذكر إبراهيموفيتش، على حسابه بموقع إنستجرام “الأمور العظيمة لها نهاية أيضا، وحان وقت الرحيل بعد موسمين رائعين مع مانشستر يونايتد”.

وقضى إبراهيموفيتش، نحو موسمين مع مانشستر يونايتد، منذ انضمامه إليه في صيف 2016، ولكنه غاب عن الملاعب لفترة طويلة في الموسم الماضي بسبب الإصابة، مما دفعه إلى فسخ التعاقد بالتراضي.