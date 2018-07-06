لوحة جدارية من أجل نيمار في مدينة كازان الروسية

تم طلاء وجه نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا على جدار مبنى في مدينة كازان الروسية، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي .
وقررت مجموعة من الرسامين الترحيب بنيمار بهذه الطريقة المميزة، برسم وجهه أمام فندق اقامة منتخب البرازيل في كازان، قبل مواجهة منتخب بلجيكا غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم 2018 .
ويعد نيمار اللاعب الثالث الذي يحصل على هذه المبادرة، علما أن رونالدو وميسي أصبحا خارج المنافسة بخروج البرتغال والارجنتين على التوالي من كأس العالم .
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