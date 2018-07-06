لوحة جدارية من أجل نيمار في مدينة كازان الروسية

تم طلاء وجه نجم منتخب ​البرازيل​ ​نيمار دا سيلفا​ على جدار مبنى في مدينة كازان الروسية، على غرار البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ والارجنتيني ​ليونيل ميسي​ .

وقررت مجموعة من الرسامين الترحيب بنيمار بهذه الطريقة المميزة، برسم وجهه أمام فندق اقامة منتخب البرازيل في كازان، قبل مواجهة منتخب ​بلجيكا​ غدا الجمعة في ربع نهائي ​كأس العالم​ 2018 .

ويعد نيمار اللاعب الثالث الذي يحصل على هذه المبادرة، علما أن رونالدو وميسي أصبحا خارج المنافسة بخروج البرتغال والارجنتين على التوالي من كأس العالم .