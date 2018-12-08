لوبن تطالب ماكرون بإجراءات “قوية وفورية” تستجيب لـ”معاناة” السترات الصفراء

طالبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف مارين لوبن، الرئيس إيمانويل ماكرون باتّخاذ “إجراءات قوية وفورية” للاستجابة لـ”معاناة” متظاهري “السترات الصفراء”.

وعلى هامش لقاء مع الحزب القومي الفلمنكي “فلامس بيلانغ” حول الميثاق العالمي للهجرة قالت لوبن “يجب على ماكرون أن يدرك حجم المعاناة الاجتماعية وأن يتّخذ إجراءات قوية وفورية”.

وامتنعت لوبن عن “التعليق على التوقيفات”، لكنها قالت “إذا سُجّلت أعمال عنف أقلّ (من التظاهرة السابقة التي جرت في الأول من كانون الأول) بالطبع سأكون أول من يفرح لذلك”.

وتظاهر السبت عشرات الآلاف من حركة “السترات الصفراء” في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، فيما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.