لاول مرة في لبنان.. خطبة الجمعة تترجم مباشرة الى لغة الصم والبكم

للمرة الأولى في مساجد لبنان، تترجم خطبة جمعة مباشرة الى لغة الصم والبكم، ففي مسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، في منطقة الكولا والمولجة بخدمته جمعية الارشاد والاصلاح، كانت الخطبة الاولى التي ألقاها الشيخ بهاء سلام في حضور عدد من المصلين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعد الخطبة، عبر عدد من الشبان عن سعادتهم بهذه المبادرة، متمنين ان تعتمد في مساجد متعددة بمختلف المحافظات اللبنانية.

ومن المقرر ان تخصص لاحقا احدى قاعات المسجد للمصلين المقعدين لأنها في الطابق السفلي، علما ان المسجد من أربعة عشر طابقا.

تقرير: ربيع شنطف