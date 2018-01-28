لوائح “المستقبل” مكتملة.. ولا تحالف مع “حزب الله”

تعقيباً على الإعلان الانتخابي لـ”حزب الله” على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، قالت مصادر في “تيار المستقبل” أن التيار يدرس كل الخيارات، وهي مفتوحة على كافة التحالفات الممكنة، باستثناء التحالف مع “حزب الله”.

ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن قيادة التيار تجري تقييماً لأسماء المرشحين في كل المناطق، والتي ستشمل تسمية مرشحَين عن المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية، ومرشح عن المقعد الشيعي في كل من دوائر البقاع الغربي والبقاع الأوسط وبعبدا، مع التشديد على أنّ اللوائح التي سيترشح عليها “المستقبل” ستكون مكتملة حكماً.