لهذه الأسباب الصحية.. نظارة الشمس ضرورية

لا تقتصر أهمية النظارة الشمسية على إطلالة الصيف، فهي أداة لحماية العيون من عدة مشاكل.

بصيغة أخرى كلما كانت الشمس ساطعة لا تهمل ارتداء هذه النظارة، فهي خير صديق طوال النهار. إليك فوائد النظارة الشمسية:

الأشعة فوق البنفسجية: عند شراء نظارة شمسية تأكّد من أنها توفر حماية بنسبة 100 بالمائة من UVA وUVB. فبهذه المواصفات توفر النظارة حماية كاملة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية خلال ضوء النهار.

البكتيريا: نظارة الشمس لا تحمي من الضوء فقط بل توفر حماية للعيون من العدوى البكتيرية والفطريات في البيئة المحيطة بالعين.

المياه البيضاء: كلما زاد الوقت الذي تمضيه في الخارج أثناء ضوء النهار كلما زاد خطر إصابة العين بالمياه البيضاء، ويساعد ارتداء النظارة الشمسية على الحد من هذه المخاطر.

الصداع: يقلل ارتداء نظارة الشمس من معدل الإصابة بالصداع ومن شدة الصداع النصفي، علماً أن الأنواع الرديئة من النظارات الشمسية تسبب إزعاجاً للعين، وتزيد نوبات الصداع.

القيادة: لا شك أن ارتداء نظارة الشمس أثناء قيادة السيارة يوفر درجة من الأمان، ويسهل الرؤية الجيدة بدون تشويش من ضوء الشمس الساطع.

المصدر: 24