لهذا السبب لن يدوم زواج الأمير هاري وميغان ماركل طويلا

توقعت الكاتبة البريطانية المعروفة والناشطة النسوية جيرمين غرير أن زواج الأمير هاري منالممثلة الشهيرة ميغان ماركل لن يدوم طويلا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قالت الكاتبة إن ماركل “ستهرب من هذا الزواج بسبب الملل”. كما اعتبرت الأخيرة ستتزوج من الأمير هاري من أجل المكانة الاجتماعية والمال، لذلك ضحت بالكثير وستصبح الثروة و”الحياة الرتيبة في البلاط” شيئا مملا لها. وأضافت: “أعتقد أنها سوف تهرب كما فعلت من قبل. وربما ستأخذ معها الأمير هاري”.

وتوصلت الكاتبة إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل زواج ماركل الماضي، وطلاقها من المنتج تريفور الذي أعادت له خاتم الزواج بالبريد.

يذكر ان حفل الزفاف سيقان في 19 أيارالمقبل، في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور.