لمن يستخدم الهاتف أثناء القيادة.. الرادار الذكي لك بالمرصاد!

تبدأ شرطة أستراليا اعتماد جيل جديد من الرادارات يلتقط صوراً للسائقين أثناء استخدام هواتفهم خلف المقود، دون علمهم.

وقالت شرطة نيوساوث ويلز إن الرادارات مزودة بكاميرات أكثر تطوراً ومدمج بها برنامج ذكاء اصطناعي تستشعر عن بعد وجود أجهزة إلكترونية في أيدي السائقين.

وبواسطة ربط الرادار بنظام “ANPR” لقراءة أرقام لوحات المركبات، تصدر غرامات تلقائية لمالك السيارة، وتُرسل عبر الهاتف بشكل مفصل، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل، أمس السبت.

يُذكر أن تم تثبيت كاميرات فائقة الجودة فوق جسر ميناء سيدني الأسترالية لمساعدة الشرطة في الكشف عن المخالفين، حيث تلتقط الكاميرا صورة للسائق الواحد كل 30 ثانية عند رصدها استخدامه للهاتف الذكي خلف مقود السيارة، بطول طريق سريع مؤلف من 6 حارات.

المصدر: 24