لمحاربة نزلات البرد.. تناولوا هذه الأطعمة

أكدّ مركز استعلامات المستهلك بمدينة ميونيخ الألمانية أنه يُمكن مواجهة الفيروسات والبكتيريا المسببة لنزلات البرد في الشتاء من خلال تناول الأطعمة المحتوية على المواد المثبطة للالتهاب أو التي تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا.

ويضرب المركز الألماني أمثلة لهذه الأطعمة:

– الفلفل الأحمر:

إن الحساء الساخن المحتوي على الفلفل الأحمر الحار يعمل على تحفيز إفراز العرق الصحي، كما أن الفلفل الحار يسهم في تحفيز سريان الدم داخل الأغشية المخاطية، وبذلك تكون هذه الأغشية على استعداد للتصدي للبكتيريا على نحو أفضل.

ويرجع هذا التأثير الرائع للفلفل الحار إلى احتوائه على فيتامين (ج) وزيوت طيّارة وكذلك بعض المواد النباتية الثانوية، التي تعمل على الوقاية من البكتيريا.

– الفجل الحار:

إن الفجل الحار الذي يحتوي أيضاً على فيتامين (ج) يتمتع بتأثير مشابه، كما تتميز زيوت الخردل الموجودة بداخله والمحتوية على مادة الكبريت بتأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات.

– الزنجبيل:

إن الزنجبيل يتمتع بتأثير مثبط للالتهاب ومضاد للبكتيريا، ومن الأفضل أن يتم تناوله لأكثر من مرة على مدار اليوم في صورة شاي ساخن.

– نبات البيلسان:

يتمتع مشروب نبات البيلسان الساخن بتأثير محفز للتعرق الصحي ومزيل للإفرازات المخاطية بفضل ما يحتويه من زيوت طيّارة.

وكي يُجدي مشروب البيلسان الساخن نفعاً من الأفضل أن يتم الاستلقاء في الفراش وتدفئة الجسم جيداً بعد احتسائه، كي يتم طرد نزلة البرد إلى خارج الجسم بفعل عملية التعرق.

المصدر: د.ب.أ