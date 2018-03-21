لماذا يزيد وزنك بعد الارتباط؟

علق متخصصون في علوم الصحة العامة والتغذية على نتائج دراسة، كشفت أن المتزوجين أو المرتبطين عادة ما تزداد أوزانهم بمعدلات أكبر ووتيرة أسرع من العازبين.

وأجريت الدراسة، التي نشرت نتائجها أخيراً في صحيفة “بلوس وان” العلمية، على نحو 15 ألف شخص في أستراليا، بين عامي 2005 و2014، 74 في المئة منهم متزوجون أو مرتبطون، وراقبت العادات الغذائية للمبحوثين والتغيرات التي تصيب أوزانهم.

ورغم أن الدراسة كشفت أن المتزوجين لديهم عادات غذائية صحية أكثر مقارنة بالعازبين، منها تناول كميات أكبر من الخضار والفواكه وتقليل الوجبات السريعة والتدخين والكحوليات، فإنهم يكونون أكثر عرضة لاكتساب المزيد من الوزن. عللت كاترين هانكي، بروفيسور الصحة العامة في جامعة غلاسغو نتائج الدراسة، بعدة عوامل، بعضها بعيد نسبيا عن العادات الغذائية. وقالت هانكي لمجلة “نيوزويك”: “أعتقد أن التفسيرات الواضحة لذلك أنك لم تعد أعزب، وهذا ربما يجعلك أقل اهتماما بإنقاص وزنك”.

ويتفق معها خبير التغذية المتخصص في السمنة والنحافة أرماندو غونزاليز، الذي تحدث لـ”نيوزويك” أيضا، قائلا: “الكثير من العازبين لديهم الدوافع ليكونوا في صحة أفضل ومظهر أكثر جاذبية من أجل الارتباط بشريك”، مضيفاً: “بمجرد أن يصبح العازب مرتبطاً يختفي الكثير من هذه الدوافع”.

وبالتأكيد فإنّ هذا لا يعني أن الزيادة في الوزن مصير كل المرتبطين، حسب غونزاليز الذي يرى أن تجنب ذلك يتطلب استعادة دوافع الحفاظ على جسد رشيق.