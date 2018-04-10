لماذا يحرض نصرالله على السنيورة؟؟

أطلق الامين العام لحزب الله حسن نصرالله قبل يومين كلاما يتهم فيه الرئيس السنيورة والجيش اللبناني بضرب المقاومة في حرب تموز.

فما الهدف من ادعاءات يعرف الرأي العام حقيقتها جيدا.

بعد اثني عشر عاما على حرب تموز، أحب الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقبل أقل من شهر من الإنتخابات النيابية، أن يطلق هذه التهم بحق الرئيس فؤاد السنيورة.

تهم تم دحضها ببيان رسمي من الجيش اللبناني ذكّر به المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة، الذي قال: ان الحقيقة فاتت السيد نصرالله مرة جديدة وخانته الذاكرة، ونحن نذكره ببيان قيادة الجيش اللبناني الصادر آنذاك في 12 آب 2006 وكان العدوان الاسرائيلي لا يزال مستمرا على لبنان، والذي جاء في نصه: “تؤكد قيادة الجيش انها لم تتلق امرا من رئيس الحكومة بمصادرة سلاح المقاومة الذي ينقل الى الجنوب.

ورغم الإستشهاد ببيان الجيش، استمر التصميم على استهداف إما الرئيس السنيورة، أو الجيش اللبناني، عبر رد مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا على كلام السنيورة بالقول: حين اتصلت خلال حرب تموز 2006 بقائد الجيش آنذاك لأسأله عن شاحنة السلاح جاءني رده: لا تحرجني الموضوع عند السنيورة. فمن منكما يقول الحقيقة يا دولة الرئيس؟

جواب قائد الجيش آنذاك على سؤال وفيق صفا عبر الهاتف كما ادعى، لم يكن مطابقا. فصاحب العلاقة الرئيس ميشال سليمان، رد عليه مجددا التأكيد أنه لم يتلق في حينه، وعندما كان قائدا للجيش اللبناني أي أمر من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بتوقيف شاحنات السلاح وفق بيان صدر آنذاك عن قيادة الجيش، موضحا مرة جديدة، أن تفاهما كان تم في تلك الفترة بين الجيش والحزب على أهمية وضرورة التنسيق في موضوع نقل شحنات الاسلحة عبر الداخل اللبناني، وهذا الأمر لم يتم عند توقيف الشاحنة المذكورة.

كلام سليمان قطع الشك باليقين، لمن يهمه الأمر. ويبقى السؤال، هل لهذا الدرك وصل استجداء الأصوات الإنتخابية؟

وإن كان نبش القبور مشروعا في الصراع الإنتخابي، فهل يكون عبر الإفتراء والكذب وإلقاء التهم التي تمس أيضا بالمؤسسة العسكرية؟

تقرير: ناهد يوسف