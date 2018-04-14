لماذا يجب أن نتناول الكثير من الشوكولا؟

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على أكثر من 25 في المئة من البالغين في المملكة المتحدة، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ويشكل ارتفاع ضغط الدم إجهادا إضافيا على شرايين الدم وأعضاء الجسم الحيوية، ومن الصعب ملاحظة الإصابة بارتفاع ضغط الدم لكن تأثيره على الجسم كبير للغاية، ومن أعراضه، بحسب تقرير لموقع “إكسبريس” البريطاني، عدم انتظام ضربات القلب، والإعياء وانقباض الصدر.

لكن، يمكن لتناول الشوكولا الداكنة أن تخفض ارتفاع ضغط الدم.

تقول مستشفى “كليفلاند كلينك”، وهي واحدة من أفضل ثلاث مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية: “حازت الشوكولا على تغطية إعلامية كبيرة لأنه يُعتقد أنها تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية”.

وتضيف: “السبب في ذلك يرجع إلى أن حبات الكاكاو غنية بنوع من المغذيات النباتية التي تسمى بالفلافونويد”.

ومادة الفلافونويد هي مضادات أكسدة موجودة في الكاكاو والشكولا. وتساعد في خفض ضغط الدم، من خلال تحسين سريان الدم إلى الدماغ والقلب. ولتناول الشوكولا فوائد أخرى على صحة للقلب.

يقول موقع FizzUp، المتخصص في التغذية: “يمكن للشوكولا عالية الجودة أن تحمي القلب والأوعية الدموية من التعرض للأمراض، كما أنها تخفض مستويات الكوليسترول وتساعد في خفض وزن الجسم”.

ويضيف الموقع: “يحتوي الكاكاو على مادة الثيوبرومين، التي لها آثار إيجابية على المزاج والتي تساعد في تخفيف الضغط والإعياء”.

(سبوتنيك)