لماذا منعت جامعة بريطانية التصفيق داخل الحرم؟

قامت جامعة بريطانية بمنع التصفيق داخل الحرم الجامعي أو أي من المناسبات كحفلات الاستقبال أو غيرها.

وزعمت أنه يتسبب في القلق والتوتر لبعض الناس الذين يعانون مشاكل حسية بهذا الخصوص.

وقد أصدر اتحاد جامعة مانشستر بيانًا بذلك، يحظر هذه الممارسة الاجتماعية وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة الأكاديمية.

وسوف يكون البديل ما يعرف بـ “إيماءة الجاز” وهي لغة إشارة بريطانية يتم فيها رفع اليدين لأعلى وتحريكهما قليلًا بلا صوت، كنوع من الترحيب أو التعبير عن الابتهاج أو الانتصار.

وقال بيان الجامعة إن التصفيق يصدر ضوضاء تثير إشكاليات لبعض الطلاب ممن يعانون من الأصوات العالية أو مشاكل نفسية معينة.

وترغب الإدارة في أن يكون هذا الإجراء أكثر شمولية بتشجيع مجموعات الطلاب على فعل الشيء نفسه في كافة المناسبات.

معارضة.. ولكن!

رغم أن هناك معارضة من البعض على القرار، فقد حصل على موافقة بنسبة 66 بالمئة، ما يعني العمل به.

وقد دفع إلى هذا القرار حماية حقوق الطلبة الذين يعانون من إشكاليات نفسية أو بعض الأمراض في هذا الخصوص، ما يوفر لهم جوا أكثر راحة.

المصدر: العربية