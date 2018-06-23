لماذا لا يشاهد لاعبو اسبانيا مباريات المنتخبات الاخرى؟

بدا أنّ أحد الانماط الثقافية والمعيشية الاسبانية الشهيرة لا تزال تحظى بالتقدير من قبل لاعبي منتخب البلاد عقب ما كشف عنه كوكي لاعب وسط الفريق من أنّه ليس بوسعه هو وزملاؤه في الفريق متابعة بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم بسبب تعارضها مع فترة القيلولة التي يخلد فيها الاسبان للنوم.

وقال كوكي: “نشاهد المباريات في مقر اقامتنا طالما تيسر لنا ذلك. المباراة الأولى تتزامن مع فترة القيلولة والثانية تتزامن مع التدريب، نشاهد المباراة الثالثة عادة اثناء تناولنا العشاء”.

واذا ما اقتفى بقية أفراد التشكيلة نموذج كوكي، فهذا يعني انه لم يشاهدوا النهاية المثيرة للمباراة التي انتصرت فيها البرازيل على كوستاريكا 2-صفر، اضافة لعدم متابعتهم للتعادل المفاجئ لايسلندا أمام الارجنتين 1-1 الأسبوع الماضي.

ولحسن حظ كوكي وبقية أفراد الفريق، فإنّ كافة مباريات اسبانيا في البطولة المقامة في روسيا تقام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي وهو ما يعني ان بوسع اللاعبين الحصول على ما يكفي من وقت يحتاجونه للراحة.