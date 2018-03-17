لماذا تجلب القطط صيدها الى صاحبها؟

يمارس القط عادة مزعجة عندما يمسك بفأر أو عصفور أو حتى حشرة، ويهرول إلى صاحبه ويريه إياه، وهي عادة ترتبط بإناث القطط أكثر من ذكورها.

وأوضحت دراسة أنّه قبل مئات الآلاف من السنين، كانت القطط غير مستأنسة تعيش في الغابات، وتحصل على طعامها عن طريق صيد الفرائس الصغيرة.

وكانت الأمهات تحضر الصيد للصغار ميتا حتى يتعلموا كيف يأكلونه، ومع كبرهم في العمر قليلا كانت الإناث تجلبه قبل موته وتقتله أمام الصغار ليكتسبوا هذه الخبرة، وأخيراً، كانت الأمهات تحضر الصيد حيا حتى يتعلم الصغار الصيد ثم القتل ثم الأكل.

ورجحت الدراسة أنّ القطط مارست الصيد وتعليمه للصغار لوقت طويل جدا، حتى تأصلت بها هذه العادة وأصبحت ملازمة لها، اذ تهرول بصيدها نحو صاحبها، لتعليمه كيف يصطاد.