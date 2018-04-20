لماذا تتوجه لندن إلى حظر “القش البلاستيكي”؟

تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر القش أو الماصة البلاستيكية، وقش الشراب وأعواد الأذن.

وفي وقت لاحق من هذا العام، يطلق المسؤولون البريطانيون مشاورات عامة حول مشروع قانون يحظر بيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في البلاد. وقال المسؤولون إن حظر القش البلاستيكي في بريطانيا يعني أن مليارات القش البلاستيكي المهملة لن تلوث المحيطات كل عام.

بدورها، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن “النفايات البلاستيكية هي واحدة من أعظم التحديات البيئية التي تواجه العالم”. واضافت أن حماية بيئة المحيطات “تشكل أهمية محورية في جدول أعمالنا”، وحثت الدول الأعضاء الـ53 على الانضمام إلى “تحالف المحيطات النظيفة في الكومنولث”.