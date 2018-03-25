لماذا اعلن حسين الحسيني عدم مشاركته في الانتخابات؟

أعلن رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني عدم مشاركته في الإنتخابات، معتبراً أنها “ليست بإنتخابات إلا في الظاهر”.

وقال الحسيني في بيان وجهه إلى اللبنانيين، إنّ هذه الإنتخابات تقوم على “التحكم بتمثيل الناخبين”، وان قانونها إنطوى على “تشويه للنظام النسبي والفرز والضم في دوائرها، بخلاف ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني والدستور”.

وإعتبر أن الخيار الآن هو “المواجهة القائمة على عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات”، والمبادرة إلى فرض تطبيق الدستور، لا المشاركة فيها أو مقاطعتها، مؤكداً أنّه “لن يتردد في دعم من يكون في تلك المواجهة”.