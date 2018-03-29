لليوم الثاني على التوالي.. اعتكاف قضاة لبنان عن تنفيذ مهامهم

لليوم الثاني على التوالي اعتكف قضاة لبنان عن تنفيذ مهامهم، وبالتزامن عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد مؤتمرا صحافيا دعا خلاله الرؤساء الثلاثة والنواب مجتمعين، إلى العمل على مشاريع القوانين التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء الى الحكومة، لاسيما المتعلقة بالحفاظ على صندوق تعاضد القضاة وتلك الرامية الى منحهم ثلاث درجات.

إنها المرة الأولى التي يقف فيها أمامكم رئيس مجلس القضاء الأعلى، ليعرض للعلن واقع القضاء في لبنان في وقت اضطر فيه القاضي، دفاعا عن العدالة وعن الكرامة، ان يتوقف مكرها عن ممارسة مهامه التي أقسم يمين تأديتها.

إن هذا الاعتكاف الأمس واليوم ليس تباهيا بقوة أو تهديدالسلطة، بل فقط للفت النظر إلى أن ما يحصل من شأنه أن يدمر ما تبقى من السلطة القضائية، في حاضرها ومستقبلها

فهد أكد أن اشراف القضاة على سير العملية الإنتخابية هو حاصل لا محال.

ليس القضاء من ينزع من المواطن حقه الدستوري في اختيار ممثليه في المجلس النيابي. ليس القضاء من يمارس الظلم الذي يعاني منه على سلطة أخرى بمناسبة إعادة تكوينها. فمهما عظمت الصعاب ومهما كبرت التضحيات لا بد من المحافظة على حق الشعب، وهو مصدر السلطات، في إعادة تكوين السلطات في لبنان.

وقد أكد فهد أن أية مقارنة بين القضاء وأية وظيفة عامة هي مقارنة في غير محلها، وإن كان البعض يستعملها في سبيل لزيادة مكتسباته.