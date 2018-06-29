لليلة نوم هانئة.. انتبه إلى هذه الأمور

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم بانتظام هم أكثر سعادة وصحة ونجاحا مقارنة بغيرهم ممن لا ينامون جيدا.

ومن أجل الحصول على ليلة هانئة تحتاج إلى خلق الظروف الممكنة في غرفة نومك، من خلال اتباع ما يلي:

1- الفراش

يعتبر تبريد السرير والمراتب والشراشف والوسائد، مفتاحا لنوم ليلة مريحة طوال العام، وخصوصا خلال الأشهر الأكثر دفئا.

2- اختيار اللحاف المناسب

عادة ما يكون لحاف الشتاء الكثيف أول شيء تتخلص منه عند قدوم فصل الصيف، فمن الضروري اختيار غطاء أخف وزنا وأكثر برودة للحصول على قسط كاف من النوم.

3- درجة حرارة الغرفة

يقول الخبراء إن غرف النوم يجب أن تبقى باردة بدرجة حرارة تتراوح بين 16-18 درجة مئوية، للمساعدة على النوم. ومن المحتمل أن تؤدي درجات الحرارة فوق 24 درجة مئوية، للإصابة بالقلق المزمن خاصة خلال أشهر الصيف.

ويوصي الخبراء بضرورة الحفاظ على النوافذ مفتوحة قليلا إن أمكن، للسماح للهواء البارد بالدخول في الأشهر الحارة.

المصدر: إنديبندنت