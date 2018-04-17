للنساء فقط.. سوار ذكي للحماية من هجمات اللصوص والمجرمين (فيديو)

تم ابتكار سوار ذكي خاص بالنساء لمساعدتهن في أوقات الشدة، ويخلصهن من هجمات اللصوص والمجرمين.

واخترع هذا المنتج أخصائيون أمريكيون من جامعة ألاباما “سوار السلامة”، إذ يحدد، وفقا لبرمجة مسبقة وخصائص محددة، ما إذا كانت صاحبة السوار في ورطة ويطلب المساعدة تلقائيا.

وتقوم أجهزة استشعار السوار بتحليل وضع جسم الإنسان ودرجة حرارته وضغطه، وفق خوارزميات آلية تميز بين تصرف الإنسان العفوي والعادي وحركته المفاجئة.

ويتصل سوار السلامة بالهاتف الذكي لصاحبته عبر ما يعرف بـ “البلوتوث”، ولدى اكتشافه أي تهديد، يبعث رسالة إلى خدمة الطوارئ مع إحداثيات المنطقة. كما يطلق صوتا عاليا مما يجذب انتباه الآخرين ويخيف المعتدي.

ويطمح مبتكرو “سوار السلامة” إلى تحسين تصميمه وإنشاء منتجات أخرى مشابهة. ويشيرون إلى أن هذه الأجهزة مفيدة ليس فقط للنساء لحماية أنفسهن، ولكن أيضا للمسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين قد تتدهور حالتهم الصحية فجأة.