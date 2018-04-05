للعاملين ليلاً.. تناولوا الأطعمة الخفيفة وإلا..!

تنصح خبيرة التغذية الألمانية هايكه شامبورتسكي، موظفي الفترات الليلية بتناول الأطعمة الخفيفة خلال عملهم، مثل السلطة أو الحساء أو اللبن أو الفاكهة.

وأرجعت شامبورتسكي أهمية الالتزام بذلك إلى أن الجسد يكون في حالة سكون خلال الليل ولا يُمكنه القيام بعملية الهضم إلا بشكل بطيء. لذا فإذا تناول موظفو الفترات الليلية الوجبات الدسمة خلال الليل، غالباً ما يُؤدي ذلك إلى إصابتهم باضطرابات في الهضم وزيادة الوزن.

وأكدت الخبيرة الألمانية على ضرورة أن يحرص موظفو الفترات الليلية على تناول وجباتهم في مواعيد منتظمة، فبذلك لن تنخفض لديهم نسبة السكر بالدم وسيُمكنهم أيضاً الحفاظ على قدرتهم على التركيز.

وأضافت شامبورتسكي أنه من المثالي أن يتناول موظفو الفترات الليلية طبقاً من الحساء الدافئ في منتصف الليل تقريباً، على أن يتناولوا بعد ذلك فيما بين الساعة الرابعة والخامسة إحدى الوجبات الخفيفة كسلطة الفواكه مثلاً.

وتنصح خبيرة التغذية الألمانية موظفي الورديات الليلية بتناول شاي الأعشاب أو الحليب الدافئ، كي يتسنى لهم التمتع بنوم هانئ بعد انتهاء الدوام.

المصدر: DW