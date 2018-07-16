للسيدات فقط.. اضطرابات النوم خطر على قلوبكن!

كشفت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك أن السيدات اللواتي يعانين من اضطرابات النوم أو الأرق أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بأمراض القلب.

وقال العلماء إن التأثيرات الخطيرة للأرق تستمر حتى لو تمكنت النساء من النوم مدة 7 إلى 9 ساعات، بين الحين والآخر، مشيرين إلى أن النساء يعانين أكثر من الرجال من مشاكل النوم ويُعتقد أن الأرق أكثر شيوعاً بينهن، كما أن تأثيراته أسوأ على صحتهن.

كذلك بحثت الدراسة، التي نقلت نتائجها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الصلة بين ارتفاع ضغط الدم والنوم لدى 323 سيدة. ولفتت النتائج إلى ضرورة زيادة الاهتمام بأنماط النوم لدى النساء وضرورة مراجعة الطبيب للتمكن من ذلك.

من جانبه، أكد الباحث الدكتور بروك أغاروال أن اضطرابات النوم أو الأرق بشكل كبير يمكن أن تؤدي إلى التهابات الأوعية الدموية لدى النساء، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض القاتلة.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يعانون من مشاكل النوم، بما في ذلك العمل لساعات طويلة أو التوتر أو تناول المشروبات الكحولية.

وشملت اضطرابات النوم الشديدة حالات أكثر خطورة، مثل توقف التنفس أثناء النوم. ووجد العلماء أن ضغط الدم، لدى النساء اللواتي يعانين من اضطرابات خفيفة، أعلى منه عند اللواتي لا يعانين من اضطرابات النوم.

يذكر أن أكثر من ثلث البالغين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، وفق إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.