أهالي قطاع غزة يستعدون لمسيرة “العودة الكبرى” اليوم

للجمعة الرابعة على التوالي، يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة، للمشاركة في مسيرات العودة التي أطلقت عليها الهيئة الوطنية إسم “جمعة الشهداء والأسرى”.

وتأتي المسيرة وسط دعوات من قبل ناشطين إلى استخدام الطائرات الورقية، في أحدث أشكال الاحتجاج ضد الاحتلال.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة اليوم عند الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن تنتهي في السابعة مساءً.

من جانبها، حذرت إسرائيل الفلسطينيين من المشاركة في المسيرة، وألقت منشورات على الحدود حذرت فيها المتظاهرين من الاقتراب من السياج الامني الفاصل او حمل السلاح، مهددة بالمس بالذين يقتربون من المواقع العسكرية.

والقى المتظاهرون العزل، بدورهم، منشورات على الجانب الاسرائيلي أكدوا فيها أحقية الفلسطينيين بالأرض وعلى أن القدس عاصمة فلسطين.