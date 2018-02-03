للتبليغ عن أطفال يستغلون بالتسول في طرابلس.. اتصلوا على هذا الرقم

وضعت بلدية طرابلس ولجنة الإنقاذ الدولية IRC، رقما ساخنا هو 70048008، للتبليغ عن أطفال يستغلون بالتسول في مدينة طرابلس ويكون التواصل مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) وإعلامهم عن تواجد هؤلاء الأطفال.

واوضحت رئيسة اللجنة الإجتماعية وذوي الإحتياجات الخاصة عضو مجلس بلدية طرابلس رشا فايز سنكري، ان “هذا العمل بالتعاون مع بلدية طرابلس -اللجنة الإجتماعية وذوي الإحتياجات الخاصة، والميزة الهامة بهذا التعاون أن اللجنة تعمل على إدخال هؤلاء الأطفال إلى المدارس وإشراكهم بنشاطات لاصفية ليشعروا بقيمتهم كأطفال لهم الحق بأن يكونوا أطفالا، فأرجو المساعدة للحد من ظاهرة إستغلال الأطفال العاملين بالشوارع ومنها إستغلالهم بالتسول، معا نعيد للطفل حقه بالعيش بكرامة”.