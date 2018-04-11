لقب “أكبر معمر” ينتقل الى اليابان

أعلنت موسوعة “غينيس للأرقام القياسية” الياباني ماسازو نوناكا، البالغ من العمر 112 عاما، كـ”أكبر رجل معمر على قيد الحياة” في العالم.

وحصل نوناكا – الذي يعيش في نزل تديره عائلة في جزيرة هوكايدو شمال البلاد – على شهادة من إريكا أوجاوا، نائبة الرئيس لموسوعة “غينيس” في اليابان.

وكان نوناكا ولد عام 1905، ويقضي اليوم وقته مع عائلته وفي قراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون وتناول الحلوى.

وتم اعتماد نوناكا كأكبر رجل معمر في العالم، بعد وفاة المعمر السابق فرانسيسكو نونيز أوليفيرا، في إسبانيا، في يناير الماضي عن عمر يناهز 113 عاماً.