لقاح جديد للقضاء على الاضطرابات الهضمية

يعاني الكثير من الأشخاص من الاضرابات الهضمية بشكل يومي ما يجعل من تناول الطعام عبئاً صحياً متعباً عليهم في الكثير من الأحيان، لذا بدأ باحثون من مدينة بيرث الأسترالية في تجربة لقاح جديد يساعد المصابين بالاضطرابات الهضمية على تحسين عملية الهضم.

وبات هذا اللقاح قاب قوسين أو أدنى من التداول في الأسواق، إذ أنه سيكون قيد الاستخدام خلال عامين فقط. وبحسب الباحثين، فإن اللقاح سيتم تطويره ليستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتزمي ومرض السكري.

وقال الدكتور مايكل وينلو، من مركز البحوث السريرية الأسترالي “إنها مجرد حقنة خفيفة، شبيهة بحقنة الأنسولين، من شأنها أن تمنح المرء فرصة لتناول معظم أنواع الوجبات والطعام دون أن يضطر لاتباع نظام غذائي صارم”.

وأضاف “يمكن تطوير هذا اللقاح، لاستخدامه في معالجة مرض السكري والتهاب المفاصل أيضاً”.

وبحسب الخبراء فإن اللقاح يتكون من مجموعة من البروتينات التي ترتبط بخلايا الجهاز المناعي، وتقوم بتهدئتها لدى تعرضها لعنصر الغلوتين، ما يمهد الطريق للتخفيف من أعراض الاضطرابات الهضمية وشفائها مع مرور الوقت، وفقاً لما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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