لقاء ناري بين الارجنتين وفرنسا وكرواتيا تصطدم بالدنمارك

انتهت الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الرابعة لمونديال روسيا 2018 واسفرت نتائج المبارتين الاخيرتين فوز الارجنتين على نيجيريا 2 – 1 بهدفي ميسي في الشوط الاول وروخو في اللحظات الاخيرة من عمر المواجهة مقابل هدف لموسيس لاعب تشيلسي الانكليزي من ضربة جزاء لتضمن الارجنتين تاهلها كثانية المجموعة .
اما اللقاء الثاني فاكدت كرواتيا تزعمها المجموعة وهزمت ايسلندا 2 – 1 لتحصد النقاط ال 9 الكاملة وتتاهل كاولى للمجموعة الرابعة .
بعد هذه النتائج سيتواجه كل من الارجنتين ثانية المجموعة الرابعة مع فرنسا متصدرة المجموعة الثالثة في قمة نارية وفي نهائي مبكر للبطولة بينما ستواجه كرواتيا متصدرة المجموعة الرابعة مع الدنمارك وصيفة المجموعة الثالثة .
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