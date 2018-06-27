لقاء ناري بين الارجنتين وفرنسا وكرواتيا تصطدم بالدنمارك

انتهت الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الرابعة لمونديال ​روسيا 2018​ واسفرت نتائج المبارتين الاخيرتين فوز ​الارجنتين​ على ​نيجيريا​ 2 – 1 بهدفي ميسي في الشوط الاول وروخو في اللحظات الاخيرة من عمر المواجهة مقابل هدف لموسيس لاعب تشيلسي الانكليزي من ضربة جزاء لتضمن الارجنتين تاهلها كثانية المجموعة .

اما اللقاء الثاني فاكدت ​كرواتيا​ تزعمها المجموعة وهزمت ​ايسلندا​ 2 – 1 لتحصد النقاط ال 9 الكاملة وتتاهل كاولى للمجموعة الرابعة .

بعد هذه النتائج سيتواجه كل من الارجنتين ثانية المجموعة الرابعة مع ​فرنسا​ متصدرة المجموعة الثالثة في قمة نارية وفي نهائي مبكر للبطولة بينما ستواجه كرواتيا متصدرة المجموعة الرابعة مع ​الدنمارك​ وصيفة المجموعة الثالثة .